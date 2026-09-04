टूट गया वर्दी का सपना: पुलिस लाइन में दौड़ते-दौड़ते गिर गया 23 वर्षीय युवक, फिर नहीं उठा; चली गई जान

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कोतवाली नगर क्षेत्र के रेवाड़ी मोहल्ला निवासी शिवम होमगार्ड भर्ती में नंबर आने के बाद फिजिकल परीक्षा की तैयारी कर रहा था। बताया गया कि वह रोजाना की तरह शुक्रवार सुबह करीब 6:30 बजे पुलिस लाइन में दौड़ लगाने पहुंचा था। दौड़ के दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह जमीन पर गिर पड़ा।शिवम को गिरते देख वहां मौजूद पुलिसकर्मी तत्काल उसकी मदद के लिए दौड़े। आनन-फानन में उसे मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उसकी हालत गंभीर हो चुकी थी। चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।शिवम की अचानक मौत की खबर मिलते ही परिवार के लोगों में चीख-पुकार मच गई। जिस भर्ती के लिए वह लगातार मेहनत कर रहा था और सुबह-शाम दौड़ लगाकर खुद को तैयार कर रहा था, उसी सपने के पूरा होने से पहले उसकी जिंदगी खत्म हो गई। परिजन ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया और शव को घर ले गए। ऐसे में युवक की अचानक मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट नहीं हो सकी।