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टूट गया वर्दी का सपना: पुलिस लाइन में दौड़ते-दौड़ते गिर गया 23 वर्षीय युवक, फिर नहीं उठा; चली गई जान

Fri, 04 Sep 2026 12:59 PM IST
Dhirendra Singh संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 04 Sep 2026 12:59 PM IST
सार

एटा में होमगार्ड भर्ती के फिजिकल की तैयारी कर रहे 23 वर्षीय शिवम की पुलिस लाइन में दौड़ लगाते समय अचानक तबीयत बिगड़ गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। पुलिसकर्मी उसे मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया, इसलिए मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट नहीं हो सकी।

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Uniform Dream Cut Short: 23-Year-Old Dies Suddenly While Training for Home Guard Physical Test in Etah
शिवम का फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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वर्दी पहनने का सपना लेकर रोजाना पसीना बहाने वाले 23 वर्षीय शिवम की जिंदगी दौड़ के दौरान अचानक थम गई। होमगार्ड भर्ती में चयन के बाद फिजिकल की तैयारी कर रहा युवक शुक्रवार सुबह पुलिस लाइन में दौड़ लगाते समय अचानक जमीन पर गिर पड़ा। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी उसे तत्काल मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से परिवार में कोहराम मच गया।
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कोतवाली नगर क्षेत्र के रेवाड़ी मोहल्ला निवासी शिवम होमगार्ड भर्ती में नंबर आने के बाद फिजिकल परीक्षा की तैयारी कर रहा था। बताया गया कि वह रोजाना की तरह शुक्रवार सुबह करीब 6:30 बजे पुलिस लाइन में दौड़ लगाने पहुंचा था। दौड़ के दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह जमीन पर गिर पड़ा।
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शिवम को गिरते देख वहां मौजूद पुलिसकर्मी तत्काल उसकी मदद के लिए दौड़े। आनन-फानन में उसे मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उसकी हालत गंभीर हो चुकी थी। चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।
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शिवम की अचानक मौत की खबर मिलते ही परिवार के लोगों में चीख-पुकार मच गई। जिस भर्ती के लिए वह लगातार मेहनत कर रहा था और सुबह-शाम दौड़ लगाकर खुद को तैयार कर रहा था, उसी सपने के पूरा होने से पहले उसकी जिंदगी खत्म हो गई। परिजन ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया और शव को घर ले गए। ऐसे में युवक की अचानक मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट नहीं हो सकी।
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