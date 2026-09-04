आगरा: जगदीशपुरा में नाले की 15 मीटर दीवार ढही, घरों के पास शुरू हुआ मिट्टी का कटान; हादसे का डर
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 04 Sep 2026 11:24 AM IST
सार
आगरा के जगदीशपुरा में आंबेडकर पार्क के पीछे नाले की करीब 15 मीटर दीवार ढह गई, जिससे बारिश के पानी के साथ मिट्टी का कटान शुरू हो गया है। नाले के किनारे बने घरों और सड़क पर हादसे का खतरा मंडरा रहा है, जबकि पार्षद ने पहले भी मरम्मत के लिए शिकायतें करने की बात कही है।
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विस्तार
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जगदीशपुरा क्षेत्र में आंबेडकर पार्क के पीछे नाले की दीवार ढह गई। इससे बारिश में जलभराव होने के कारण नाले की दीवार से कटान भी शुरू हो गया है। लोगों ने किसी हादसे की आशंका जताई है। इस नाले का करीब 15 मीटर हिस्सा टूटकर गिरा है।
नाले के किनारे ही लोगों के घर बने हुए हैं। दीवार गिरने से नाले के पानी से मिट्टी का कटान शुरू हो गया है, जिससे सड़क का हिस्सा भी धंसने के कगार पर है। क्षेत्रीय पार्षद प्रीति भारती ने बताया कि इस नाले की मरम्मत के लिए पूर्व में कई बार पत्र दिए जा चुके हैं, लेकिन नगर आयुक्त ने किसी पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की। इंजीनियरों ने आकर नापजोख कर ली, लेकिन अब दीवार गिरने के बाद लोगों की चिंता है कि कहीं कोई हादसा न हो जाए।
जागेश्वर नगर में खुले नाले में गिर रहे लोग, ढकने की मांग
वार्ड 28 जागेश्वर नगर, दयालबाग में टैगोर नगर को नगला पदी से जोड़ने वाला नाला खुला है। क्षेत्रीय पार्षद चौ. प्रेमदास ने इसे ढकने की मांग की है। उन्होंने उप नगर आयुक्त सरिता सिंह को क्षेत्र में सेनेटरी इंस्पेक्टर जगेंद्र सिंह के साथ निरीक्षण कराया। मौके पर क्षेत्रीय निवासी सचिन ने बताया कि नाला लंबे समय से खुला पड़ा है। बारिश में पॉलिथीन, सिल्ट भरने से यह सड़क पर आ जाती है। लोगों के घरों में गंदा पानी भर रहा है। ऐसे में नाले की सफाई कराकर इसे ढक दिया जाए। आए दिन मवेशी और दोपहिया वाहन चालक गिर रहे हैं।
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नाले के किनारे ही लोगों के घर बने हुए हैं। दीवार गिरने से नाले के पानी से मिट्टी का कटान शुरू हो गया है, जिससे सड़क का हिस्सा भी धंसने के कगार पर है। क्षेत्रीय पार्षद प्रीति भारती ने बताया कि इस नाले की मरम्मत के लिए पूर्व में कई बार पत्र दिए जा चुके हैं, लेकिन नगर आयुक्त ने किसी पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की। इंजीनियरों ने आकर नापजोख कर ली, लेकिन अब दीवार गिरने के बाद लोगों की चिंता है कि कहीं कोई हादसा न हो जाए।
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जागेश्वर नगर में खुले नाले में गिर रहे लोग, ढकने की मांग
वार्ड 28 जागेश्वर नगर, दयालबाग में टैगोर नगर को नगला पदी से जोड़ने वाला नाला खुला है। क्षेत्रीय पार्षद चौ. प्रेमदास ने इसे ढकने की मांग की है। उन्होंने उप नगर आयुक्त सरिता सिंह को क्षेत्र में सेनेटरी इंस्पेक्टर जगेंद्र सिंह के साथ निरीक्षण कराया। मौके पर क्षेत्रीय निवासी सचिन ने बताया कि नाला लंबे समय से खुला पड़ा है। बारिश में पॉलिथीन, सिल्ट भरने से यह सड़क पर आ जाती है। लोगों के घरों में गंदा पानी भर रहा है। ऐसे में नाले की सफाई कराकर इसे ढक दिया जाए। आए दिन मवेशी और दोपहिया वाहन चालक गिर रहे हैं।
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