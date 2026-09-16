फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   MPIC won in the boys' category, and Mau won in the girls' category.

Deoria News: पुरुष वर्ग में एमपीआईसी और बालिका वर्ग में मऊ विजेता

Wed, 16 Sep 2026 11:41 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Wed, 16 Sep 2026 11:41 PM IST
विज्ञापन
MPIC won in the boys' category, and Mau won in the girls' category.
बघौचघाट। पथरदेवा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मझौवा में गणेश चतुर्दशी के अवसर पर आयोजित दो दिवसीय रात्रिकालीन कबड्डी प्रतियोगिता का समापन रोमांचक मुकाबलों के साथ हुआ।
विज्ञापन

इसमें पुरुष एवं बालिका टीमों ने प्रतिभाग किया। पुरुष वर्ग के फाइनल में एमपीआईसी कुर्मीपट्टी और बसडिला के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया। एमपीआईसी ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए बसडिला को 36-33 से पराजित कर खिताब अपने नाम कर लिया।
विज्ञापन

बालिका वर्ग के फाइनल मुकाबले में मऊ और बनकटा की टीम आमने-सामने रहीं। दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। मऊ की खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 23-22 से जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम किया। बनकटा की टीम ने भी अंत तक संघर्ष किया मगर एक अंक से मुकाबला गंवा बैठी।
विज्ञापन
विज्ञापन

प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य सुजीत प्रताप सिंह एवं समाजसेवी जोया खान ने किया।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित खेल प्रतियोगिताएं युवाओं की प्रतिभा को निखारने का बेहतर माध्यम हैं। उन्होंने विजेता एवं उपविजेता टीमों को शील्ड, अंगवस्त्र तथा नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया।

प्रतियोगिता के निर्णायक खेल शिक्षक जय कुमार राव रहे। इस दौरान राजू सिंह, अवधेश सिंह, अशोक सिंह, सीटू राव, प्रिंस राव, अभिषेक राव, युवराज राव, गोलू, शिवम, नवनीत आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed