Deoria News: सामान चुराने का आरोपी गिरफ्तार

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पुलिस का दावा है कि पूछताछ में आरोपी ने नशीला पाउडर लोगों को खिलाकर बेहोश करने के बाद उनका सामान ले जाने की बात कही। कोतवाली पुलिस ने बरामदगी के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। संवाद

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देवरिया। कोतवाली पुलिस ने मंगलवार को चीनी मिल ग्राउंड से 28.860 ग्राम नशीले पाउडर के साथ आरोपी आरीफ शेख (40) निवासी बैजनाथपुर, थाना रामपुर कारखाना को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, बरामद पाउडर प्रतिबंधित नींद की दवा है।