Deoria News: वाटर कूलर की बैटरी चोरी में दो आरोपी गिरफ्तार

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पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में आरिफ अंसारी निवासी सकरापार और अरसद अंसारी निवासी खरजरवा शामिल हैं। दोनों की उम्र करीब 28 वर्ष है। संवाद

देवरिया। सोमनाथ मंदिर के पास लगे सोलर आधारित आरओ वाटर कूलर की इन्वर्टर बैटरी चोरी के मामले में कोतवाली पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज देखने पर दोनों की पहचान हुई। बुधवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने माल गोदाम के पास से आरोपियों को पकड़ा।