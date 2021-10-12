Deoria News: लापरवाही पर चिकित्साधिकारी भटनी का एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश

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डीएम ने बीएचएसएनडी सत्रों का प्रभावी संचालन और रोस्टर के अनुसार स्वास्थ्य कर्मियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को गांवों में नियमित होम विजिट कर लोगों को स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी देने के निर्देश दिए। उन्होंने हर मातृ एवं शिशु मृत्यु का अनिवार्य ऑडिट कराने और कारणों का विश्लेषण कर सुधारात्मक कार्रवाई करने को कहा।डीएम ने बीएचएसएनडी सत्रों के लिए जरूरी उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कहा कि इस माह किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र पर उपकरणों की कमी नहीं मिलनी चाहिए। कमी मिलने पर संबंधित एमओआईसी और बीडीओ की जिम्मेदारी तय की जाएगी। आशा कार्यकर्ताओं के भुगतान का भी समय से निस्तारण कराने को कहा।उन्होंने आभा आईडी बनाने में तेजी लाने और जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम समेत सभी स्वास्थ्य योजनाओं के लक्ष्य समय से पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में सीएमओ समेत संबंधित अधिकारी और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे।