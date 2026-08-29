Deoria News: भाटपार रानी को मिला सड़क, अस्पताल और अग्निशमन केंद्र का तोहफा
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 11:06 PM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 11:06 PM IST
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भाटपार रानी। सलेमपुर और भाटपार रानी विधानसभा क्षेत्र की सीमा पर स्थित मझौलीराज में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाटपार रानी विधानसभा क्षेत्र को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में 305 करोड़ रुपये की लागत वाली 80 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें भाटपार रानी ब्लॉक का नया भवन, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और अग्निशमन केंद्र प्रमुख हैं। इसके अलावा लंबे समय से प्रस्तावित ओवरब्रिज के निर्माण को मंजूरी देने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की।
कार्यक्रम के दौरान भाटपार रानी पीएचसी परिसर में 13 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया गया। इसके साथ ही अग्निशमन केंद्र का भी शिलान्यास हुआ। बनकटा विकासखंड के नवनिर्मित सभागार का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री ने बखरी बाजार से बरईपार पांडेय, भदवार, कोठा और सोहनपुर तक टू लेन सड़क तथा बिहार सीमा से अकटही, खड़े़सर, टीकमपार, नेटुवावीर होते हुए खामपार तक टू लेन सड़क का शिलान्यास किया। सुंदरपार-भटवलिया होते हुए नई सड़क और अन्य विकास कार्यों को भी परियोजनाओं में शामिल किया गया। इसके अलावा खामपार-करौंदी आरसीसी सड़क, बनकटा-शंभू की नवनिर्मित टू लेन सड़क और बखरी से माड़ीपुर होते हुए करौंदी मार्ग का लोकार्पण किया गया। श्रीरामपुर के नवनिर्मित थाना भवन और आईटीआई भवन का भी लोकार्पण हुआ।
मुख्यमंत्री ने मदनचक और रायबारी में आयुर्वेद अस्पताल, मिश्रौली-बंकुल घाट संपर्क मार्ग, सोहनपुर-जैतपुरा संपर्क मार्ग, भाटपार रानी-टीकमपार सड़क और केरवनिया पुल समेत कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया। राजकीय पौधशाला करही भुवन, बनकटा-अमेठिया में कंपोजिट विद्यालय और सोहनपुर में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के छात्रावास भवन का भी लोकार्पण किया गया। इन परियोजनाओं के पूरा होने से बिहार सीमा से सटे भाटपार रानी क्षेत्र में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा सुविधाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है। जनसभा में मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाने पर जोर दिया।
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कार्यक्रम के दौरान भाटपार रानी पीएचसी परिसर में 13 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया गया। इसके साथ ही अग्निशमन केंद्र का भी शिलान्यास हुआ। बनकटा विकासखंड के नवनिर्मित सभागार का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री ने बखरी बाजार से बरईपार पांडेय, भदवार, कोठा और सोहनपुर तक टू लेन सड़क तथा बिहार सीमा से अकटही, खड़े़सर, टीकमपार, नेटुवावीर होते हुए खामपार तक टू लेन सड़क का शिलान्यास किया। सुंदरपार-भटवलिया होते हुए नई सड़क और अन्य विकास कार्यों को भी परियोजनाओं में शामिल किया गया। इसके अलावा खामपार-करौंदी आरसीसी सड़क, बनकटा-शंभू की नवनिर्मित टू लेन सड़क और बखरी से माड़ीपुर होते हुए करौंदी मार्ग का लोकार्पण किया गया। श्रीरामपुर के नवनिर्मित थाना भवन और आईटीआई भवन का भी लोकार्पण हुआ।
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मुख्यमंत्री ने मदनचक और रायबारी में आयुर्वेद अस्पताल, मिश्रौली-बंकुल घाट संपर्क मार्ग, सोहनपुर-जैतपुरा संपर्क मार्ग, भाटपार रानी-टीकमपार सड़क और केरवनिया पुल समेत कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया। राजकीय पौधशाला करही भुवन, बनकटा-अमेठिया में कंपोजिट विद्यालय और सोहनपुर में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के छात्रावास भवन का भी लोकार्पण किया गया। इन परियोजनाओं के पूरा होने से बिहार सीमा से सटे भाटपार रानी क्षेत्र में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा सुविधाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है। जनसभा में मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाने पर जोर दिया।
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