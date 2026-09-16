फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   Apart from Deoria, a new overbridge will also be built in Chauri Chaura.

Deoria News: देवरिया के अलावा चौरीचौरा में भी बनेगा नया ओवरब्रिज

Wed, 16 Sep 2026 11:39 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Wed, 16 Sep 2026 11:39 PM IST
विज्ञापन
Apart from Deoria, a new overbridge will also be built in Chauri Chaura.
देवरिया शहर के गोरखपुर रोड ​स्थित इसी ओवरब्रिज के बगल में बनना है नया ओवरब्रिज। 
देवरिया। देवरिया से गोरखपुर जाते-आते वक्त चौरीचौरा में हमेशा वाहनों की रफ्तार धीमी हो जाती है। वजह यह कि वहां भी फोरलेन पर एक ही पुल है। इस पुल के दोनों तरफ एक-एक लेन पर बैरियर लगा है। अब यह बैरियर हटेगा। एनएचएआई प्रशासन ने देवरिया शहर के अलावा चौरीचौरा में भी हाईवे पर एक नया ओवरब्रिज बनवाने का निर्णय लिया है।
विज्ञापन

देवरिया शहर में बनने वाला ओवरब्रिज करीब 900 मीटर लंबा होगा। सलेमपुर से देवरिया होते हुए गोरखपुर तक की सड़क पांच साल पहले पीडब्ल्यूडी के अधीन थी। इस सड़क पर वाहनों के दबाव को देखते हुए फोरलेन बनवाया गया मगर बजट कम करने के लिए देवरिया शहर और चौरीचौरा में टू-लेन के पुराने पुल से ही आवागमन चालू रखा गया।
विज्ञापन

दोनों ही जगह नया पुल नहीं बना, जबकि फोरलेन होने के साथ ही बलिया और बिहार के वाहन भी इस रास्ते गोरखपुर आने-जाने लगे।
इससे देवरिया और चौरीचौरा में पुल के पास रास्ता संकरा होने से जाम लगने लगा। इस सड़क की उपयोगिता को देखते हुए सरकार ने अब इसे नेशनल हाईवे में तब्दील कर दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

स्टेट हाईवे से नेशनल हाईवे में तब्दील होने के साथ ही इसकी देखरेख का जिम्मा भी एनएचएआई के अधीन चला गया। एनएच के अफसरों ने पिछले साल ही देवरिया और चौरीचौरा में टू-लेन का एक-एक नया पुल बनाने का प्रस्ताव दिया था। अब पुल निर्माण के लिए डीपीआर बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed