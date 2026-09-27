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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Ashish had come home for Raksha Bandhan; now, his family is returning to Banda with his body.

Banda News: रक्षाबंधन पर घर आए थे आशीष, अब शव लेकर बांदा लौट रहे परिजन

Mon, 28 Sep 2026 12:03 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:03 AM IST
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Ashish had come home for Raksha Bandhan; now, his family is returning to Banda with his body.
फोटो 27 सीकेटीपी 04 धनुष चौराहा के पास खड़े ई रिक्शा। संवाद
बांदा। अयोध्या में तैनात केमिकल इंजीनियर आशीष कुमार शिवहरे (26) बिसंडा थाना क्षेत्र के ओरन कस्बे के रहने वाले थे। वह रक्षाबंधन के पर्व पर घर आए थे।
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पर्व के बाद ड्यूटी पर लौट गए थे। अब उनकी मौत के बाद परिजन शव लेकर बांदा आ रहे हैं। सोमवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा।



आशीष के चाचा रसिक शिवहरे ने बताया कि उनके पिता कस्बे में किराना की दुकान चलाते हैं। मां गंगा शिवहरे हैं। आशीष तीन भाइयों और तीन बहनों में सबसे बड़े थे। वह अविवाहित थे।




चाचा ने कंपनी के सीनियर मैनेजर अभिषेक सिंह पर आशीष को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि घटना के संबंध में अयोध्या में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। परिजन शव लेकर बांदा आ रहे हैं। सोमवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा।
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