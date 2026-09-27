Banda News: रक्षाबंधन पर घर आए थे आशीष, अब शव लेकर बांदा लौट रहे परिजन
कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:03 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:03 AM IST
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बांदा। अयोध्या में तैनात केमिकल इंजीनियर आशीष कुमार शिवहरे (26) बिसंडा थाना क्षेत्र के ओरन कस्बे के रहने वाले थे। वह रक्षाबंधन के पर्व पर घर आए थे।
पर्व के बाद ड्यूटी पर लौट गए थे। अब उनकी मौत के बाद परिजन शव लेकर बांदा आ रहे हैं। सोमवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा।
आशीष के चाचा रसिक शिवहरे ने बताया कि उनके पिता कस्बे में किराना की दुकान चलाते हैं। मां गंगा शिवहरे हैं। आशीष तीन भाइयों और तीन बहनों में सबसे बड़े थे। वह अविवाहित थे।
चाचा ने कंपनी के सीनियर मैनेजर अभिषेक सिंह पर आशीष को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि घटना के संबंध में अयोध्या में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। परिजन शव लेकर बांदा आ रहे हैं। सोमवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा।
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पर्व के बाद ड्यूटी पर लौट गए थे। अब उनकी मौत के बाद परिजन शव लेकर बांदा आ रहे हैं। सोमवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा।
आशीष के चाचा रसिक शिवहरे ने बताया कि उनके पिता कस्बे में किराना की दुकान चलाते हैं। मां गंगा शिवहरे हैं। आशीष तीन भाइयों और तीन बहनों में सबसे बड़े थे। वह अविवाहित थे।
चाचा ने कंपनी के सीनियर मैनेजर अभिषेक सिंह पर आशीष को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि घटना के संबंध में अयोध्या में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। परिजन शव लेकर बांदा आ रहे हैं। सोमवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा।
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