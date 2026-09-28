फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Hunger strike continues for improvement in health services.

Banda News: स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए अनशन जारी

Mon, 28 Sep 2026 12:20 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:20 AM IST
विज्ञापन
Hunger strike continues for improvement in health services.
बांदा। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार समेत 15 सूत्री मांगों को लेकर जदयू की प्रदेश उपाध्यक्ष शालिनी सिंह पटेल का अशोक लाट पर चल रहा आमरण अनशन रविवार को सातवें दिन भी जारी रहा। हालांकि तबीयत बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल स्थित ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया लेकिन उन्होंने अनशन समाप्त करने से इन्कार कर दिया। शालिनी सिंह ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में कहा है कि वह 21 सितंबर से मांगों को लेकर आमरण अनशन पर हैं। इससे पूर्व जिलाधिकारी और मंडलायुक्त को भी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपकर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार की मांग की जा चुकी है। 24 सितंबर को जेडीयू महिला जिलाध्यक्ष पिंकी प्रजापति के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपकर मांगों के शीघ्र निस्तारण की मांग उठाई थी। (संवाद)
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed