Banda News: दो दिन पहले रपटे में डूबे बालक का मिला शव
कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:10 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:10 AM IST
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बांदा। रपटे में पैर फिसल जाने से पानी में डूबे बालक का रविवार को शव मिला है। शव दो दिन बाद घटनास्थल से छह किलोमीटर दूर पानी में उतराता हुआ मिला। परिजन की सूचना पर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
कालिंजर थाना क्षेत्र के गांव लाहौरा निवासी राजेश ने बताया कि उसका भतीजा शंकर (12) बीती 25 सितंबर को घर से भैंस चराने के लिए खेत गया था। वहां दुनाई रपटा पार करते समय पानी में उसका पैर फिसल जाने से वह रपटे में डूब गया था। तब से उसकी तलाश की जा रही थी। रविवार को घटनास्थल से छह किलोमीटर दूर टेढ़ा पुरवा के बसराही नाले में उसका शव उतराता हुआ मिला। पुलिस ने शव को बाहर निकाला।
ताऊ ने बताया कि भतीजा दो भाइयों में बड़ा था। पिता राजनारायण मजदूरी करते हैं। घर में मां फूलकुमारी है। कालिंजर थानाध्यक्ष दारा सिंह ने बताया कि रपटे में डूबने से मौत हुई है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।
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कालिंजर थाना क्षेत्र के गांव लाहौरा निवासी राजेश ने बताया कि उसका भतीजा शंकर (12) बीती 25 सितंबर को घर से भैंस चराने के लिए खेत गया था। वहां दुनाई रपटा पार करते समय पानी में उसका पैर फिसल जाने से वह रपटे में डूब गया था। तब से उसकी तलाश की जा रही थी। रविवार को घटनास्थल से छह किलोमीटर दूर टेढ़ा पुरवा के बसराही नाले में उसका शव उतराता हुआ मिला। पुलिस ने शव को बाहर निकाला।
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ताऊ ने बताया कि भतीजा दो भाइयों में बड़ा था। पिता राजनारायण मजदूरी करते हैं। घर में मां फूलकुमारी है। कालिंजर थानाध्यक्ष दारा सिंह ने बताया कि रपटे में डूबने से मौत हुई है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।
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