Banda News: दो दिन पहले रपटे में डूबे बालक का मिला शव

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कालिंजर थाना क्षेत्र के गांव लाहौरा निवासी राजेश ने बताया कि उसका भतीजा शंकर (12) बीती 25 सितंबर को घर से भैंस चराने के लिए खेत गया था। वहां दुनाई रपटा पार करते समय पानी में उसका पैर फिसल जाने से वह रपटे में डूब गया था। तब से उसकी तलाश की जा रही थी। रविवार को घटनास्थल से छह किलोमीटर दूर टेढ़ा पुरवा के बसराही नाले में उसका शव उतराता हुआ मिला। पुलिस ने शव को बाहर निकाला।ताऊ ने बताया कि भतीजा दो भाइयों में बड़ा था। पिता राजनारायण मजदूरी करते हैं। घर में मां फूलकुमारी है। कालिंजर थानाध्यक्ष दारा सिंह ने बताया कि रपटे में डूबने से मौत हुई है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।