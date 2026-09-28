Banda News: पुल से कूदने पहुंची महिला को यातायात पुलिस ने बचाया

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बांदा। चार मासूम बच्चों के साथ केन नदी पुल से कूदने पहुंची महिला को यातायात पुलिस ने सकुशल बचा लिया। प्रभारी निरीक्षक यातायात महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि रविवार दोपहर महिला अपने चार बच्चों के साथ केन नदी पुल पर पहुंची थी। पुल से वह नदी में कूदने का प्रयास कर रही थी उसी समय वह पहुंच गए। महिला को समझा बुझाकर चौकी लेकर आए। उसके बाद शहर कोतवाली पुलिस को सौंप दिया। इस माैके पर यातायात सिपाही कृष्ण प्रताप, सरवर आलम, आशुतोष राजपूत व पवन कुशवाहा आदि मौजूद रहे। (संवाद)