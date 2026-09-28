Chandauli News: आंधी और बारिश से खेतों में बिछ गई धान की फसल

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तीन दिनों तक तेज हवा और बारिश का असर खेतों में दिख रहा है। कंदवा क्षेत्र के कई गांवों में धान की फसल गिर गई। खोर गांव में किसान सत्येंद्र सिंह और संजय सिंह समेत कई किसानों के खेतों में धान की फसल पानी में दब गई है।किसान सत्येंद्र सिंह और सुरेंद्र सिंह ने बताया कि तेज हवा के कारण धान की फसल को काफी नुकसान हुआ है। खेत में गिरी और पानी में दबी फसल के खराब होने की आशंका है।रतन सिंह ने बताया कि बारिश का सिलसिला जारी रहा तो नुकसान और बढ़ सकता है। मौसम साफ होने और बारिश थमने की उम्मीद में किसान खेतों का जायजा लेते नजर आ रहे हैं।