Chandauli News: तीन दिनों में 47.8 मिमी बारिश हुई एक मीटर बढ़ा गंगा का जलस्तर

विज्ञापन

सितंबर की शुरूआत में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ा था। तीन सितंबर को जलस्तर चेतावनी बिंदु 70.262 मीटर से 33 सेमी ऊपर 70.60 मीटर तक पहुंच गया था। इसके बाद जलस्तर घटने लगा था। इस बीच बंगाल की खाड़ी में बने गहरे कम दबाव के क्षेत्र और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण तीन दिनों तक तेज हवाओं के साथ लगातार बारिश हुई। बृहस्पतिवार को गंगा के तटवर्ती इलाके में 10.8 मिमी और शुक्रवार को 12.6 मिमी बारिश हुई थी।शनिवार से रविवार को सुबह 8:30 बजे तक 24.4 मिमी बारिश हुई। इस तरह तीन दिनों में 47.8 मिमी बारिश हुई। इसका असर गंगा के जलस्तर पर भी पड़ा है। शनिवार को दोपहर बाद गंगा में तेजी से बढ़ाव शुरू हो गया था। शनिवार की दोपहर दो बजे गंगा का जलस्तर 65.35 मीटर था, जो रात आठ बजे 65.74 मीटर पहुंच गया। वहीं, रविवार की दोपहर दो बजे तक जलस्तर 66.32 मीटर पहुंच गया। हालांकि चेतावनी बिंदु से 3.94 मीटर कम है। खतरे का निशान 71.262 मीटर है।