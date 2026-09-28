Chandauli News: टांडा-कैथी घाट पर नाव सेवा बहाल

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घाट प्रभारी दीना सिंह ने बताया कि अर्नव तूफान के प्रभाव से मौसम खराब होने और नदी में तेज बहाव को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा के लिए 25 सितंबर से नावों का संचालन रोक दिया गया था। लगातार बारिश और तेज हवा के बीच नाव चलाने से हादसे की आशंका थी।मौसम में सुधार होने के बाद सेवा बहाल कर दी गई। टांडा-कैथी घाट वाराणसी और गाजीपुर को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण जलमार्ग है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग नाव से आते-जाते हैं। नाव सेवा बहाल होने के बाद घाट पर फिर चहल-पहल बढ़ गई। संवाद