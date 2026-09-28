Chandauli News: बैंक कर्मियों ने काले कपड़े पहनकर किया काम

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वहीं, आरबीआई के निर्देश पर रविवार को अवकाश पर भी सभी बैंक खोले गए। इसके विरोध में उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों ने काले कपड़े पहनकर काम किया।बैंक के सभी कर्मचारी काले कपड़े पहनकर बैंक पहुंचे और अपना विरोध दर्ज कराया। कर्मचारियों का कहना है कि दिनों दिन बैंकिंग कार्य का दबाव बढ़ता जा रहा है। इसके बावजूद सप्ताह में पांच दिन काम करने की सुविधा नहीं मिल रही है।कर्मचारियों ने कहा कि पांच दिवसीय बैंकिंग कार्य प्रणाली लागू होने से उन्हें परिवार और अन्य जरूरी कार्यों के लिए भी समय मिल सकेगा।बैंककर्मियों ने मांग की कि बैंकिंग कार्य सप्ताह में पांच दिन किया जाए, ताकि कर्मचारियों को राहत मिल सके। इसी मांग को लेकर बैंक कर्मचारी हड़ताल पर जाने की तैयारी में हैं। हालांकि, देर रात संगठन ने हड़ताल स्थगित कर दिया है।