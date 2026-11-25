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नगर पंचायत के सफाई कर्मचारी इसी परिसर में प्रतिदिन बैठक करते हैं। इसके बावजूद शौचालय की सफाई व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शौचालय की बदहाल स्थिति नगर पंचायत की स्वच्छता व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। साथ ही किसी भी महिला या पुरुष शौचालय का गेट भी नहीं बंद हो रहे हैं। लोगों ने नियमित सफाई कराने की मांग की है।इस संबंध में नगर पंचायत चेयरमैन इशरत अली खान ने बताया कि इस संबंध में उन्हें कोई शिकायत नहीं मिली है। नगर में कहीं भी सफाई व्यवस्था में कमी सामने आती है तो प्राथमिकता के आधार पर जल्द सुधार कराया जाएगा। संवाद