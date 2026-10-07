Budaun News: सिटी में आज

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सेवा ज्योति यात्रा : भाजपा की ओर से विकसित भारत संकल्प सभा एवं सेवा ज्योति यात्रा का आयोजन इस्लामिया इंटर कॉलेज में सुबह नौ बजे से।

शिविर : भारत स्काउट गाइड संस्था की ओर से प्रशिक्षण शिविर दातागंज ब्लॉक संसाधन केंद्र पर सुबह 10 बजे से।

नुक्कड़ नाटक : शहर के भगत सिंह चौक पर नगर पालिका की ओर से नुक्कड़ नाटक का आयोजन सुबह 10 बजे से।

श्रीमद्भागवत कथा : बिल्सी के मोहल्ला संख्या पांच स्थित श्री सिद्धपीठ बालाजी दरबार की ओर से श्रीमद्भागवत कथा अपराह्न दो बजे से।

हनुमान चालीसा का पाठ : बिसौली के बलदेव धाम गुदनी में हनुमान जी के शृंगार के बाद सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ सुबह आठ बजे से।