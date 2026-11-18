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शादी के सीजन की शुरुआत के बीच आई इस गिरावट ने आम खरीदारों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। मंगलवार को बाजार में सोना अपने एक साल से अधिक के निचले स्तर के करीब कारोबार करता दिखा। सराफा कारोबारी प्रमुख वैश्य ने बताया कि सोने-चांदी की गिरती हुई कीमतों के कारण शोरूम पर निवेशकों से लेकर आम ग्राहकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं, शादी के सीजन में सोने-चांदी पर दाम गिरना ग्राहकों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है।सराफा कारोबारी कमल किशोर गुप्ता ने बताया कि शादी के लिए जेवरों की खरीदारी के प्लान बनाने वाले ग्राहक अब बिना देरी के गहने खरीदने पहुंच रहे हैं। सराफा कारोबारियों ने बताया कि कई ग्राहक निवेश करने के इरादे से सोना खरीद रहे हैं, वे बिस्किट और सिक्के आदि खरीद रहे हैं। कीमतें कम होने से गहनों, सिक्कों और चांदी के बर्तनों की मांग अचानक बढ़ी है। जो ग्राहक महीनों से इंतजार कर रहे थे, वे अब एडवांस बुकिंग और खरीदारी कर रहे हैं। सराफा बाजार में पर सुबह से ही भीड़ देखी जा रही है।पिछले पांच दिन का भावतारीख सोना प्रति दस ग्राम चांदी प्रति किलो13 नवंबर 1,43,100 1,88,00014 नवंबर 1,41,800 1,84,00015 नवंबर 1,41,000 1,82,00016 नवंबर 1,41,000 1,82,00017 नवंबर 1,39,900 1,75,000