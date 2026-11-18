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बैठक : मालवीय आवास पर भगवती मानव कल्याण संगठन की ओर से बैठक का आयोजन सुबह 10 बजे से।

किसान दिवस : विकास भवन सभागार में किसान दिवस का आयोजन सुबह 10.30 बजे से।

धरना : उझानी के आंबेडकर पार्क में नगर पालिका परिषद के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धरना-प्रदर्शन पूर्वाह्न 11 बजे से।

श्रीमद्भागवत कथा : बिसौली में श्रीराम माहेश्वरी शिक्षण संस्थान बसई के मैदान में श्रीमद्भागवत कथा अपराह्न एक बजे से।

जलसा : सैदपुर में करेंगी रोड पर जलसे का आयोजन रात 9 बजे से।

प्रशिक्षण : राजकीय आईटीआई में एआई की प्रशिक्षण कार्यशाला सुबह 10 बजे से।