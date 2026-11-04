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Budaun News: दुबई में पाकिस्तानी मुक्केबाज अबूबकर से भिड़ेंगे रमजानपुर के अदनान

Wed, 04 Nov 2026 01:53 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:53 AM IST
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Adnan from Ramzanpur to face Pakistani boxer Abubakar in Dubai
बदायूं के रमजानपुर के मुक्केबार अदनान। स्वयं
कादरचौक (बदायूं)। ककराला के रमजानपुर गांव निवासी मुक्केबाज अदनान अहमद दुबई में एक अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में पाकिस्तानी मुक्केबाज अबूबकर शाक से भिड़ेंगे। यह रोमांचक मुकाबला दुबई के मशहूर निक्की बीच रिसॉर्ट, पर्ल जुमेराह में छह नवंबर को होगा। मुकाबले के लिए अदनान दुबई पहुंच चुके हैं।
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संख्या अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त सलमान जमीर उर्फ चांद मियां का बेटा अदनान अहमद (26) तीन भाई-बहनों में सबसे छोटा है। अदनान ने बरेली के हार्टमैन कॉलेज से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की है। बीएससी होटल मैनेजमेंट का कोर्स गोवा से किया है। टॉपर होने के कारण वह गोवा के फाइव स्टार होटल ग्रैंड हयात में नौकरी भी कर चुके हैं। मुक्केबाजी का शौक उन्हें वहीं पैदा हुआ।
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फोन पर अदनान ने बताया कि वर्ष 2022 में कोरोना के दौरान घर लौटने के बाद गोवा के सहपाठी ग्वालियर निवासी ठाकुर विवेक सिंह परमार की प्रेरणा से उन्होंने अपनी शारीरिक क्षमता और कौशल को निखारा।
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बताया कि सोशल मीडिया और फेसबुक पर पाकिस्तानी मुक्केबाज अबूबकर शेख ने उन्हें बॉक्सिंग मुकाबले की चुनौती दी थी, जो उन्होंने स्वीकार कर ली। इसके बाद दुबई की बॉक्सिंग एसोसिएशन की ओर से छह नवंबर को पर्ल जुमेराह में दोनों मुक्केबाजों के बीच मुकाबला निर्धारित किया गया।
बता दें कि दुबई में इस फाइट का आयोजन मूका बॉक्सिंग प्रमोशंस द्वारा किया जा रहा है। सोशल मीडिया और डिनर मीटिंग्स के दौरान दोनों मुक्केबाजों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली है, जिससे सोशल मीडिया पर यह मैच काफी चर्चा में है।


गोवा से ही उमड़ा मुक्केबाजी का शौक
अदनान अहमद को मुक्केबाजी का शौक गोवा में पैदा हुआ था। अपनी कड़ी मेहनत और लगन के दम पर वह इस अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग रिंग तक पहुंचे हैं, जहां वह दुबई की धरती पर तिरंगा लहराने के इरादे से रिंग में उतरेंगे।
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