बरेली: दिवाली की रात युवती ने फंदा लगाकर दी जान, चाचा पर पीटने का आरोप

रात में करीब एक बजे लगाया फंदा

पिता का आरोप है कि शिकायत के बाद भी मामले में तत्काल कार्रवाई नहीं हुई। थाने से घर लौटने के बाद सचिन ने फिर गालीगलौज की। इससे परेशान नैंसी ने रविवार रात करीब एक बजे घर में दुपट्टे से फंदा लगा लिया। परिजन उसे नीचे उतारकर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नैंसी इंटरमीडिएट की छात्रा थी। उसकी मां गोमती देवी का रो-रोकर बुरा हाल है।



परिजन का कहना है कि नैंसी पढ़ाई में होनहार थी। मां ने आरोप लगाया कि देवर नशे का आदी है और आए दिन परिवार में विवाद करता था। उन्होंने परिवार के कुछ अन्य सदस्यों पर भी उसे संरक्षण देने का आरोप लगाया। मृतका के पिता ने पुलिस से मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि शिकायत पर समय रहते कार्रवाई होती तो शायद बेटी की जान बच सकती थी। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।