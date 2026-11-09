बरेली: बदमाशों ने फैक्टरी मालिक और उनके बेटे को घेरा, कनपटी पर तमंचा रख मांगी 50 रुपये रुपये की रंगदारी

बरेली के फरीदपुर क्षेत्र में कुछ लोगों ने प्लाईवुड फैक्टरी मालिक पर हमला कर दिया। आरोपियों ने शाम के वक्त कार को घेरकर फैक्टरी मालिक और उनके बेटे की कनपटी पर तमंचा रख दिया और 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी। इसके बाद आरोपी धमकी देते हुए चले गए। पीड़ित ने इस संबंध में नामजदों के खिलाफ फरीदपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

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सिविल लाइंस स्थित डॉक्टर कॉलोनी निवासी रविकांत नेमानी पिछले 35 वर्षों से खाद, प्लाईवुड और वुडपैनल्स का व्यापार करते हैं। उनकी पांचजन्य प्लाई एवं बोर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड और नेमानी पैनल्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से दो फर्म हैं। थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट के मुताबिक, रविवार शाम करीब 5:10 बजे रविकांत अपने बेटे श्लोक नेमानी के साथ कार से फरीदपुर स्थित फैक्टरी जा रहे थे। जब उनकी गाड़ी फैक्टरी से करीब 500 मीटर पहले पहुंची, तभी मुंह पर कपड़ा बांधे तीन युवकों ने उनकी कार को घेर लिया।एक युवक गाड़ी के आगे तमंचा लेकर खड़ा हो गया, जबकि दो अन्य युवक दोनों तरफ तमंचा लेकर खड़े हो गए। रविकांत ने शीशा नीचे किया, तो आरोपियों ने उनकी कनपटी पर तमंचा लगा दिया। गालियां देते हुए बदमाशों ने धमकाया कि कोलकाता वाले से पंगा लेना महंगा पड़ जाएगा, तुम लोग कोलकाता वाले को सही से नहीं जानते हो। आरोपियों ने कहा कि उन्हें 50 लाख रुपये चाहिए। रंगदारी न देने पर जान से मारने की धमकी दी। बदमाशों ने दो-तीन दिन के भीतर रुपयों का इंतजाम कर कोलकाता वाले राजेश मित्तल एवं सानिध्य मित्तल के पास पहुंचाने की धमकी दी।