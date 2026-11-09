दिवाली पर पिता-पुत्र की मौत: बरेली में नैनीताल हाईवे पर पुलिया से टकराकर पलटी कार, परिवार के छह लोग घायल

मीरगंज में टक्कर के बाद खाई में पलटी तीन कारें

मीरगंज इलाके में नेशनल हाईवे पर सिंधौली पुलिया के पास भी रविवार को हादसा हुआ। यहां अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे खड़ी दो कारों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों कारें हाईवे से नीचे खाई में जा गिरीं। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई।



जानकारी के मुताबिक, फुरकान कार से नवाबगंज से दिल्ली जा रहे थे। सिधौली पुलिया के पास अचानक उनकी कार अनियंत्रित हो गई। कार ने पहले सड़क किनारे खड़ी फिगो कार को टक्कर मारी, इसके बाद मरम्मत के लिए खड़ी दूसरी कार से जा भिड़ी। भीषण टक्कर के बाद तीनों कारें खाई में जा गिरीं।