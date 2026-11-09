Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   father and son killed as car overturns after hitting a culvert on the Nainital highway in bareilly

दिवाली पर पिता-पुत्र की मौत: बरेली में नैनीताल हाईवे पर पुलिया से टकराकर पलटी कार, परिवार के छह लोग घायल

Mon, 09 Nov 2026 02:33 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Mon, 09 Nov 2026 02:33 PM IST
सार

बरेली के बहेड़ी इलाके में दिवाली के दिन नैनीताल हाईवे पर हुए हादसे में पिता-पुत्र की मौत हो गई। जबकि परिवार के छह सदस्य घायल हो गए। हादसा कार पलटने से हुआ। उधर, मीरगंज में टक्कर के बाद तीन कार खाई में पलट गई। इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। 

विज्ञापन
father and son killed as car overturns after hitting a culvert on the Nainital highway in bareilly
क्षतिग्रस्त कार - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बरेली के बहेड़ी इलाके में नैनीताल हाईवे पर रविवार को कनमन गांव के सामने कार पुलिया से टकराने के बाद पलट गई। हादसे में पिता-पुत्र की मौत हो गई, जबकि परिवार के छह सदस्य घायल हो गए। नींद की झपकी हादसे की वजह बताई जा रही है। दिवाली के दिन हुए इस हादसे से एक परिवार की खुशियां छिन गईं। 

विज्ञापन


जानकारी के मुताबिक, कासगंज निवासी गौरव अपने परिवार के साथ रुद्रपुर से घर लौट रहे थे। कनमन गांव के सामने चालक को झपकी आने से कार अनियंत्रित होकर पुलिया से टकराकर पलट गई। हादसे में गौरव जाजू, उनका 10 वर्षीय बेटा दर्श और परिवार के छह सदस्य घायल हो गए। 
विज्ञापन


यह भी पढ़ें- दिवाली पर खौफनाक घटना: लखीमपुर खीरी में 10 वर्षीय बालक को दबोच ले गया तेंदुआ, सुबह मिला क्षत-विक्षत शव
विज्ञापन
विज्ञापन


राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को निजी एंबुलेंस से राममूर्ति मेडिकल कॉलेज भिजवाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने गौरव जाजू को मृत घोषित कर दिया। इलाज के दौरान 10 वर्षीय दर्श की भी मौत हो गई। अन्य घायलों का उपचार चल रहा है। सीओ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि शवों का पोस्टमॉर्टम कराया गया है। 

Trending Videos

मीरगंज में टक्कर के बाद खाई में पलटी तीन कारें
मीरगंज इलाके में नेशनल हाईवे पर सिंधौली पुलिया के पास भी रविवार को हादसा हुआ। यहां अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे खड़ी दो कारों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों कारें हाईवे से नीचे खाई में जा गिरीं। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई।

जानकारी के मुताबिक, फुरकान कार से नवाबगंज से दिल्ली जा रहे थे। सिधौली पुलिया के पास अचानक उनकी कार अनियंत्रित हो गई। कार ने पहले सड़क किनारे खड़ी फिगो कार को टक्कर मारी, इसके बाद मरम्मत के लिए खड़ी दूसरी कार से जा भिड़ी। भीषण टक्कर के बाद तीनों कारें खाई में जा गिरीं। 

कार मैकेनिक असलम के मुताबिक, दुर्घटना में फिगो कार को करीब 40 हजार रुपये का नुकसान हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जानकारी जुटाई। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।

सीओ मीरगंज अजय कुमार ने बताया कि सिंधौली पुलिया के पास सड़क हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। घटनास्थल का निरीक्षण कर जानकारी जुटाई गई है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed