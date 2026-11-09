बरेली: दिवाली पर अनार, चकरी और रॉकेट से 30 लोग झुलसे, दो पीड़ित की प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ी

झुलसने के ये आंकड़े रामपुर गार्डन स्थित एक प्लास्टिक सर्जन और जिला अस्पताल में पहुंचने वालों के हैं। डॉ. कौशल ने जिले में करीब डेढ़ सौ से अधिक लोग झुलसने पर अलग-अलग निजी अस्पतालों में भर्ती होकर इलाज कराने की बात कही है। सरकारी अस्पतालों से रेफर हुए।



जिला अस्पताल बर्न यूनिट में महज तीन मामले

जिला अस्पताल की इमरजेंसी में झुलसने पर इलाज के लिए 18 लोग पहुंचे, इनमें से कई लोग विशेषज्ञ चिकित्सक न होने की वजह से इलाज के लिए राजी नहीं हुए। मरीज को खुद ही लेकर चले गए। ईएमओ डॉ. अदनान के मुताबिक तीन दिन में तीन लोगों को भर्ती किया गया। इनमें से एक स्वालेनगर का युवक, एक भमोरा का युवक और एक शहर के बाकरगंज का निवासी था। फिलहाल एक ही मरीज वार्ड में भर्ती है।