Bijnor news: सुलझने लगी महिला की हत्या की गुत्थी, मासूम की बरामदगी के प्रयास, मायके से जुड़ रहे हत्या के तार

पुलिस के आगे थी चुनौती

36 घंटे बीत जाने के बाद पुलिस के सामने महिला की पहचान और हत्या की वजह का पता लगाने की चुनौती थी। सीओ देश दीपक सिंह ने बताया कि शव की पहचान उषा निवासी नवलपुर गंगा बैराज, बिजनौर के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार महिला का पति काफी समय से चांदपुर-स्याऊ क्षेत्र के एक होटल में मजदूरी करता है और परिवार के साथ वहीं किराये के मकान में रहता है। पुलिस की जांच में सामने आया कि महिला का मायका चांदपुर क्षेत्र का है जबकि ससुराल शहर कोतवाली क्षेत्र की। पुलिस ने तीन से चार लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। प्राथमिक तौर पर महिला के रिश्ते के भाई पर हत्या का शक गहराया हुआ है। पुलिस की जांच में सामने आया कि महिला का डेढ़ साल बेटा अभी गायब है, जिसकी बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है।