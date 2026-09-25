Bijnor News: एनेस्थीसिया एमडी सीट के लिए एनएमसी टीम ने किया निरीक्षण
मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:10 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:10 AM IST
विज्ञापन
-निरीक्षण में टीम सदस्य ने कॉलेज सहित अस्पताल में परखीं व्यवस्था
-मेडिकल कॉलेज के एनेस्थीसिया विभाग में एमडी सीट मिलने की उम्मीद
संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। महात्मा विदुर स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के एनेस्थीसिया विभाग में एमडी सीट के लिए एनएमसी टीम ने निरीक्षण किया। निरीक्षण में कॉलेज से लेकर अस्पताल की व्यवस्थाएं परखीं। ऐसे में जल्द ही एमडी सीट मिलने की उम्मीद है।
मेडिकल कॉलेज में धीरे-धीरे सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में अब एमबीबीएस के बाद एमडी की पढ़ाई शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए पांच विभाग में एमडी सीट के लिए आवेदन किया गया था। जिसके चलते बृहस्पतिवार को एनेस्थीसिया विभाग में एमडी सीट के लिए एनएमसी टीम सदस्य डॉ. सचिन तोतावर ने निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल एवं कॉलेज में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और शैक्षणिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। विशेष रूप से ऑपरेशन थिएटर, पेन क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब, रेडियोलॉजी विभाग एवं विभिन्न वार्डों का सघन निरीक्षण किया।
निरीक्षण के बाद एनएमसी टीम के सदस्य कॉलेज व अस्पताल की व्यवस्थाओं, सुविधाओं से संतुष्ट नजर आए। ऐसे में जल्द ही मेडिकल कॉलेज के एनेस्थीसिया विभाग में एमडी सीट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। निरीक्षण में एनेस्थीसिया विभागाध्यक्ष डॉ. तुहिन वशिष्ठ, चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सुनील मलिक, डॉ. नितिन पाठक, डॉ. विजयंत, डॉ. अल्पा राठी, डॉ. दिनेश गोस्वामी, डॉ. नीलम शर्मा आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
-- --वर्जन::
एमडी सीटों की स्वीकृति मिलने से मेडिकल कॉलेज में आने वाले समय में मरीजों को अधिक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त होंगी। मरीजों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। - डाॅ. ललिता चौधरी, प्राचार्या, मेडिकल कॉलेज, बिजनौर
विज्ञापन
-मेडिकल कॉलेज के एनेस्थीसिया विभाग में एमडी सीट मिलने की उम्मीद
संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। महात्मा विदुर स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के एनेस्थीसिया विभाग में एमडी सीट के लिए एनएमसी टीम ने निरीक्षण किया। निरीक्षण में कॉलेज से लेकर अस्पताल की व्यवस्थाएं परखीं। ऐसे में जल्द ही एमडी सीट मिलने की उम्मीद है।
मेडिकल कॉलेज में धीरे-धीरे सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में अब एमबीबीएस के बाद एमडी की पढ़ाई शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए पांच विभाग में एमडी सीट के लिए आवेदन किया गया था। जिसके चलते बृहस्पतिवार को एनेस्थीसिया विभाग में एमडी सीट के लिए एनएमसी टीम सदस्य डॉ. सचिन तोतावर ने निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल एवं कॉलेज में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और शैक्षणिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। विशेष रूप से ऑपरेशन थिएटर, पेन क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब, रेडियोलॉजी विभाग एवं विभिन्न वार्डों का सघन निरीक्षण किया।
विज्ञापन
निरीक्षण के बाद एनएमसी टीम के सदस्य कॉलेज व अस्पताल की व्यवस्थाओं, सुविधाओं से संतुष्ट नजर आए। ऐसे में जल्द ही मेडिकल कॉलेज के एनेस्थीसिया विभाग में एमडी सीट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। निरीक्षण में एनेस्थीसिया विभागाध्यक्ष डॉ. तुहिन वशिष्ठ, चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सुनील मलिक, डॉ. नितिन पाठक, डॉ. विजयंत, डॉ. अल्पा राठी, डॉ. दिनेश गोस्वामी, डॉ. नीलम शर्मा आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
एमडी सीटों की स्वीकृति मिलने से मेडिकल कॉलेज में आने वाले समय में मरीजों को अधिक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त होंगी। मरीजों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। - डाॅ. ललिता चौधरी, प्राचार्या, मेडिकल कॉलेज, बिजनौर