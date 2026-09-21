बिजनौर: कार की टक्कर से बाइक सवार दो लोगों की मौत, परिजनों ने थाने के सामने जाम लगाकर किया हंगामा

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चांदपुर फीना मार्ग पर रविवार की देर शाम कार की टक्कर से बाइक सवार खेम सिंह (65) और ललित कुमार (25) की मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने सोमवार को अमरोहा-नुरपुर मार्ग पर थाना शिवाला कलां के सामने जाम लगा दिया। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। मृतकों के परिवार वालों का रो रोकर बुरा हाल है।

रविवार को गांव मंझौला गुर्जर खेम सिंह (65) बाइक की सर्विस कराने के लिए शिवाला कलां गए, साथ में गांव के ललित कुमार (25) को भी ले गए। सर्विस कराने के बाद दोनों रविवार शाम करीब सात बजे अपने गांव लौट रहे थे। चांदपुर-फीना मार्ग पर गांव अजुपुरा के पास पहुंचे तो सामने से आ रही कार ने टक्कर मार दी।



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टक्कर लगने के बाद खेम सिंह और ललित कुमार घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। परिजन घायलों को निजी अस्पताल ले गए। उपचार के दौरान ललित कुमार की मुरादाबाद के निजी अस्पताल में मौत हो गई। जबकि खेम सिंह की बिजनौर के निजी अस्पताल में मौत हो गई।



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