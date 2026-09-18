बिजनौर: ड्यूटी पर जा रहे चौकीदार पर तेंदुए ने किया हमला, कुत्ते ने अपनी जान देकर बचाया; जानें पूरी कहानी

अचानक हुए विरोध से गुलदार पीछे हट गया और चौकीदार को छोड़कर एक कुत्ते को दबोच लिया। गुलदार कुत्ते को उठाकर जंगल की ओर चला गया। घटना में कलवा घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे परिजन उन्हें सीएचसी ले गए, जहां उनका उपचार कराया गया। घटना की जानकारी मिलने पर डिप्टी रेंजर हरदेव सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि गुलदार को पकड़ने के लिए सेंटर के पास पिंजरा लगवाया जाएगा।