{"_id":"6aad3162fb158b465b0da498","slug":"bijnor-1-80-lakh-borrowed-from-a-moneylender-10-lakh-still-outstanding-despite-repayment-of-4-90-lakh-2026-09-18","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"बिजनौर: सूदखोर से 1.80 रुपये लिए, 4.90 लाख देने के बाद भी 10 लाख बकाया, बेटी पर बुरी नजर का भी आरोप; रिपोर्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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18 महीना पहले 1.80 लाख रुपये का कर्ज लिया, 4.90 लाख रुपये अदा भी कर दिए लेकिन 10 लाख कर्ज फिर भी बकाया रह गया। ब्याज का कुचक्र चलाने वाले सूदखोर के खिलाफ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पीड़ित महिला ने सूदखोर पर गरीब महिलाओं के शारीरिक शोषण का भी आरोप लगाया है।

नजीबाबाद के एक गांव निवासी महिला ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया कि नजीबाबाद के मोहल्ला आदर्शनगर निवासी रवि शर्मा सूदखोरी का काम करता है। वह 20 से 30 फीसदी तक ब्याज दर से वसूली करता है। डेढ़ साल पहले जरूरत पड़ने पर उसने रवि शर्मा से एक लाख 80 हजार रुपये का कर्ज लिया था। इसके बाद अलग-अलग माध्यमों से आरोपी को करीब 4.90 लाख रुपये दिए जा चुके हैं। इसके बावजूद आरोपी की ओर से ब्याज सहित करीब 10 लाख रुपये बकाया बताए गए।



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आरोप लगाया गया है कि 20 जुलाई 2026 को सीओ नजीबाबाद से इस संबंध में शिकायत की गई थी। शिकायत की जानकारी आरोपी को होने के बाद वह 26 जुलाई की रात करीब साढ़े नौ बजे उनके घर पहुंचा। महिला ने बताया कि उसे पति घर पर नहीं थे। आरोपी रवि शर्मा ने गाली-गलौज करते हुए रिवॉल्वर निकालकर उसकी कनपटी पर लगा दी और गन प्वाइंट पर लेकर तत्काल रुपये देने अथवा चेकबुक लाने के लिए धमकाया।



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