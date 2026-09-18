यूपी: बिजनौर के ग्रामीण बैंक में सेंधमारी, कंबल ओढ़कर घुस आया चोर, स्ट्रॉन्ग रूम का ताला तोड़ा; देखें वीडियो

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बिजनौर स्थित स्योहारा में गल्लाखेड़ी स्थित सर्व यूपी ग्रामीण बैंक शाखा में चोर ने सेंधमारी कर दी। रात में खिड़की तोड़कर अंदर दाखिल हो गया। कंबल ओढ़े चोर ने बैंक में घुसते ही बिजली के तार काटकर आपूर्ति बंद कर दी। इसके बाद काफी देर तक बैंक के अंदर घूमता रहा। उसने स्ट्रांग रूम का ताला तोड़ डाला, लेकिन अलमारी का ताला नहीं टूट सका। चोर की पूरी गतिविधि बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है।

सीसीटीवी फुटेज में कंबल ओढ़े चोर बैंक के अंदर घुसता और इधर-उधर घूमता नजर आ रहा है। खिड़की तोड़कर शाखा के अंदर पहुंचते ही उसने बिजली के तार काट दिए। इसके बाद स्ट्रांग रूम का ताला तोड़ दिया। हालांकि अलमारी का ताला तोड़ने में नाकाम रहने पर उसे खाली हाथ लौटना पड़ा।



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सुबह बैंक भवन के स्वामी कृष्ण बहादुर ने खिड़की टूटी देखी तो शाखा प्रबंधक रविंद्र कुमार को सूचना दी। बैंक अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे तो अंदर सामान अस्त-व्यस्त मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शाखा प्रबंधक रविंद्र कुमार ने तहरीर दी है। पुलिस अब फुटेज के आधार पर चोर की पहचान और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। सवाल यह भी है कि रात में बैंक की सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद चोर को अंदर घुसकर स्ट्रांग रूम तक पहुंचने और काफी देर तक ताला तोड़ने की कोशिश करने का मौका कैसे मिल गया।



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