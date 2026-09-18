सहारनपुर: प्रेमी ने की ज्योति की हत्या, मां के साथ मिलकर नहर में फेंका शव; भाई की साली से करना चाहता था शादी

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देवबंद स्थित साखन नहर में तीन दिन पूर्व मिले सैनपुर निवासी ज्योति (20) के शव के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। युवती की हत्या उसके पड़ोसी प्रेमी ने पीछा छुड़ाने के लिए गला घोंटकर की थी। हत्या के बाद आरोपी ने अपनी मां की मदद से शव को बाइक पर रखकर साखन नहर में फेंक दिया था। पुलिस ने आरोपी युवक और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस लाइन सभागार में शुक्रवार को प्रेसवार्ता में एसपी देहात मयंक पाठक ने बताया कि सैनपुर उर्फ शहजादपुर गांव निवासी ज्योति का पड़ोसी मोहित के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बीच आरोपी अपने भाई की साली से शादी करना चाहता था और ज्योति से पीछा छुड़ाना चाहता था। ऐसे में उसने ज्योति की हत्या की साजिश रची। 15 सिंतबर की रात करीब ढाई बजे मोहित ने फोन कर ज्योति को घर की छत पर बुलाया।



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वहां दोनों के बीच बातचीत हुई। मौका मिलते ही आरोपी ने उसका गला घोंट दिया। हत्या करने के बाद उसने अपनी मां ओमवती को जगाकर पूरी घटना की जानकारी दी। एसपी देहात ने बताया कि इसके बाद मोहित ने मां की मदद से शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। आरोपी शव को भाई की बाइक पर रखकर अपनी मां के साथ गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर साखन नहर पर पहुंचा और शव को फेंक दिया। नहर काफी समय से बंद पड़ी होने के कारण उसमें पानी का बहाव नहीं था। इसी वजह से शव बहने के बजाय नहर में ही पड़ा रहा।



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