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भारतीय किसान यूनियन (अराजनीतिक) के नगर अध्यक्ष कुंवर हर्षवर्धन सिंह के बेटे पृथ्वीराज (22) की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। शव घर के कमरे में खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला। पास ही दुनाली बंदूक पड़ी थी, जबकि कमरे में रखी अलमारी पर भी गोली लगने का निशान मिला है। परिजनों ने हत्या किए जाने की आशंका जताई है।

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नगीना के फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी किसान नेता कुंवर हर्षवर्धन सिंह शनिवार शाम अपनी पत्नी के साथ एक विवाह समारोह में शामिल होने गए थे। घर पर उनका छोटा बेटा पृथ्वीराज अकेला था। परिजनों के अनुसार, पृथ्वीराज नोएडा में रहकर पढ़ाई कर रहा था। दीपावली पर वह घर आया था लेकिन पैर में फ्रैक्चर होने के कारण वापस नोएडा नहीं जा सका। उसका बड़ा भाई नोएडा में ही रहता है।

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बताया गया कि शनिवार शाम माता-पिता के विवाह समारोह में जाने के बाद पृथ्वीराज का एक दोस्त घर पहुंचा। कमरे में पहुंचने पर उसने पृथ्वीराज को खून से लथपथ मृत अवस्था में पड़ा देखा। इसके बाद उसने तत्काल परिजनों को सूचना दी। पृथ्वीराज के सीने में गोली लगी थी और पास में ही दुनाली बंदूक पड़ी मिली। कमरे में रखी अलमारी पर भी गोली का निशान मिलने से घटना और संदिग्ध हो गई।



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सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी। पुलिस क्षेत्राधिकारी आलोक सिंह भी मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए। पुलिस घर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने में जुटी है।



उधर, घटना की खबर फैलते ही किसान नेता के घर पर लोगों की भीड़ जुट गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजन इसे आत्महत्या मानने के बजाय हत्या की आशंका जता रहे हैं। पुलिस का कहना है कि घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मौत के कारणों का पता लगाया जाएगा। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। बता दें कि मृतक का परिवार नगीना का प्रतिष्ठित परिवार है।



बेटे की मौत से गम में डूबे किसान नेता कुंवर हर्षवर्धन, बार-बार पूछते रहे- मेरे ही हथियार से बेटे को किसने मारी गोली

युवा पुत्र पृथ्वीराज की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से हुई मौत ने किसान नेता कुंवर हर्षवर्धन सिंह को पूरी तरह तोड़कर रख दिया। बेटे की मौत के बाद उनका रो-रोकर बुरा हाल था। मौके पर मौजूद सैकड़ों लोग उन्हें ढांढस बंधाने और संभालने का प्रयास करते रहे, लेकिन पुत्र को खोने का गम उनके आंसुओं के रूप में लगातार छलकता रहा। वह बार-बार रोते हुए कह रहे थे कि आखिर उनके ही हथियार से उनके बेटे को गोली किसने मार दी।

परिवार के अन्य सदस्यों का भी रो-रोकर बुरा हाल था। मृतक के माता-पिता बार-बार उस पल को याद कर बिलख रहे थे कि काश उन्हें इस अनहोनी की जरा भी भनक होती तो वह बेटे को घर पर अकेला छोड़कर विवाह समारोह में नहीं जाते। उन्हें क्या पता था कि घर लौटने पर उनका जवान बेटा इस हालत में मिलेगा।



घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक नगर डॉ. कृष्ण गोपाल भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर परिजनों से घटना की जानकारी ली। फॉरेंसिक टीम के पहुंचने और साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया के चलते शव कई घंटे तक कमरे में जमीन पर पड़ा रहा। कमरे में रखी अलमारी पर भी गोली का निशान मिलने से घटना को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं।

