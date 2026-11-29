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वर्ष 2007 में नकुड़, सरसावा, नागल, देबवंद, हरौड़ा, सहारनपुर, मुजफ्फराबाद सीटों पर चुनाव हुए थे। 2012 विधानसभा चुनावों में सरसावा, हरौड़ा और मुजफ्फराबाद सीट इतिहास का हिस्सा हो गई। इनके क्षेत्रों को इधर-उधर कर तीन नई सीटें बनाई गईं। इनमें बेहट, नकुड़ और रामपुर मनिहारान (आरक्षित) और गंगोह नई सीट अस्तित्व में आई। इन सीटों के बनने के बाद जहां विधानसभा सीटों का भूगोल बदला तो वहीं राजनीतिक समीकरणों में भी बदलाव हुआ।सरसावा और नकुड़ के कुछ हिस्सों को काटकर गंगोह विधानसभा में जोड़ा गया। इसके साथ ही सहारनपुर सीट को नगर और देहात में विभाजित किया गया। इसके साथ ही कैराना लोकसभा में भी गंगोह और नकुड़ विधानसभा क्षेत्र शामिल किया गया। अब जब केंद्र सरकार ने लोकसभा में परिसीमन बिल को लाने की मंशा जाहिर की है। ऐसे में जिले की विधानसभाओं की संख्या में भी बदलाव आएगा। विधानसभा सीटों को लेकर आमजन में भी चर्चाएं शुरू हो गई है।- जातिगत जनगणना के बाद ही होना चाहिए परिसीमन : सांसद इमरानसहारनपुर। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद इमरान मसूद ने परिसीमन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने मीडिया को दिए बयान में कहा कि जातिगत जनगणना के बाद ही परिसीमन होना चाहिए। जातिगत जनगणना के बिना परिसीमन का कोई औचित्य नहीं है। यह दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में पीछे धकेलने की साजिश है। कांग्रेस इसका पहले भी विरोध कर चुकी है और आगे भी पूरी मजबूती से विरोध करेगी। यह मुद्दा केवल वोटों का नहीं, बल्कि प्रतिनिधित्व का है। परिसीमन के जरिये दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को उनकी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलने से रोका जा सकता है। कांग्रेस इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ेगी। महिला आरक्षण के सवाल पर उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण का कानून पहले ही संसद से पारित हो चुका है। इसलिए परिसीमन के मुद्दे को महिला आरक्षण से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए।