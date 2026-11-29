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विज्ञापन दोस्त की बहन की शादी में आए तीन युवकों ने बड़ी ही शर्मनाक हरकत कर दी। परिवार ने भरोसा करके उनकी कार में शादी के 10 लाख रुपये और जेवर रखवा दिए थे। मौके मिलते ही तीनों दोस्त नगदी-जेवर लेकर कार समेत फरार हो गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

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हीमपुर दीपा थाना क्षेत्र के गांव प्रतापपुर उर्फ खैरपुर निवासी अमित की पुत्री की शादी 26 नवंबर 2026 को थी। शादी का कार्यक्रम रात में पड़ोस के गांव सिसौना के एक बैंक्वेट हॉल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में अमित के पुत्र कृष के तीन दोस्त जनपद अमरोहा से कार से शादी में शामिल होने आए थे।



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27 नवंबर की सुबह बरात की विदाई के बाद शादी का बचा सामान, कन्यादान में मिली रकम सहित 10 लाख रुपये, दो तौले सोने के आभूषण] चांदी की एक जोड़ी पायल, बिछुवे, अंगूठी कृष के दोस्त कार्तिक यादव की कार में रख दी थी। कार से कृष अपने दोस्तों के साथ घर आ गया। कार को घर के सामने खड़ी कर दिया। ज्यादा थकान होने पर कार लॉक करने के बाद कृष अपने घर जाकर सो गया।

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आरोप है कि इस बीच योजना बनाकर तीनों दोस्त कार्तिक यादव, दीपक देवल निवासीगण अमरोहा और हेमंत चौहान शिवाला कला जनपद बिजनौर कार की चाबी लेने कृष के पास गए। इसके बाद कार को नगदी एवं आभूषणों समेत लेकर फरार हो गए। कुछ देर बाद परिजनों को कार वहां से गायब मिली, जिससे उनके होश उड़ गए।

