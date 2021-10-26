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ओजोन परत बचाने के लिए करें अधिक पौधरोपण : डॉ.लोकपति

Thu, 17 Sep 2026 01:08 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:08 AM IST
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Plant more trees to save the ozone layer: Dr. Lokpati
काशी नरेश विश्वविद्यालय के बीएड विभाग में मंगलवार को ओजोन दिवस पर गोष्ठी हुई। इसमें ओजोन परत के नुकसान पर प्रकाश डाला गया। डॉ. लोकपति त्रिपाठी ने कहा कि पर्यावरण में प्रदूषण फैलने से ओजोन का क्षरण होता है। ओजोन पर बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधरोपण करने की जरूरत है।
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डॉ. संजय कुमार ने सर्वे भवंतु सुखिनः की भावना को जागृत करने के लिए प्रेरित किया। विभागाध्यक्ष डॉ. जयप्रकाश शर्मा ने देश के प्रति श्रेष्ठ नागरिक के कर्तव्यों के निर्वहन पर जोर दिया। इस दौरान योगेश कुमार शुक्ला, इंद्रदेव यादव, आर्यन जैन, निधि मिश्रा, श्वेता प्रजापति, अनूप सिंह पाल, आकांक्षा, शिवानी, आस्था, श्रद्धा, खुशबू, अन्नु, कुमार, जयदेवी, हेमा, गीता, प्रीति, अंतरा, वंदना, आदर्श, दीप नारायण, दीपक, मनीष आदि ने भी विचार व्यक्ति किए।
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इस दौरान डॉ. लता, सिद्धार्थ सिंह, डॉ. मोनिका सरोज, डॉ. प्रतीक उपाध्याय, डॉ. संतोष कुमार आर्य आदि मौजूद रहे।
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