Bhadohi News: संजय बने ब्लॉक अध्यक्ष, आशीष उपाध्यक्ष

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बैठक में जिलाध्यक्ष धर्मराज यादव ने संगठन को ब्लॉक स्तर पर मजबूत करने और कर्मचारियों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाने पर चर्चा की। कार्यकारिणी में ज्ञानेंद्र सिंह यादव को महामंत्री, राम अकबाल यादव को मंत्री, धर्मेंद्र पाल को कोषाध्यक्ष और नितेश कुमार को मीडिया प्रभारी बनाया गया। संदीप सिंह को संगठन मंत्री की जिम्मेदारी मिली। उमेश खरेज और प्रदीप कुमार (सुमन) को सदस्य बनाया गया।कर्मचारियों ने सभी नए पदाधिकारियों का स्वागत किया। इस दौरान कहा गया कि नई कार्यकारिणी के माध्यम से संगठन को और सक्रिय किया जाएगा और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों को उचित मंच तक पहुंचाया जाएगा। इस दौरान कर्मचारियों के बीच आपसी तालमेल, संगठनात्मक गतिविधियों और कर्मचारी हितों से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। कर्मचारियों ने उम्मीद जताई कि नई कार्यकारिणी उनकी समस्याओं को संगठन के माध्यम से संबंधित अधिकारियों और उचित मंच तक पहुंचाने में भूमिका निभाएगी।