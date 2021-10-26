Bhadohi News: पीएम श्री विद्यालयों में पढ़ाई के साथ गूंजेंगे देशभक्ति के तराने

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जिले में कुल 885 प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक और कंपोजिट विद्यालय संचालित हैं। इसमें 11 विद्यालयों का पीएम श्री में चयन किया गया है। इन स्कूलों में कई और सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। 11 में से आठ के लिए शासनस्तर से धनराशि जारी कर दी गई है।अब पीएम श्री योजना के तहत चयनित उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में बैंड गतिविधियों को शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को संगीत एवं प्रदर्शन कला से जोड़ने के साथ ही उनमें अनुशासन, सहयोग और नेतृत्व के गुण विकसित करना है। बैंड के माध्यम से छात्र-छात्राओं को राष्ट्रीय पर्व, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और विभिन्न विद्यालयीय गतिविधियों में प्रतिभा के प्रदर्शन का अवसर मिलेगा।पीएम श्री परिषदीय विद्यालयों में बच्चों के लिए बैंड बाजे व यूनिफाॅर्म की खरीद की जाएगी। आठ स्कूलों में 50- 50 हजार रुपये की लागत से वाद्य यंत्रों व यूनिफाॅर्म की खरीद के लिए शासन की ओर से आठ लाख रुपये जारी किए गए हैं। जिसको विभाग के एसएमसी के खाते में भेज दी गई है।बीएसए शिवम पांडेय ने बताया कि जिले में 11 पीएम श्री स्कूलों में से आठ स्कूलों में वाद्य यंत्रों व बच्चों के लिए यूनिफाॅर्म, कैप, जूते, बेल्ट, स्कार्फ आदि की खरीद की जाएगी। चयनित विद्यालयों में शासन से आवंटित धनराशि को भेज दी गई है।