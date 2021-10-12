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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Three people have been named for beating up a cloth merchant.

Basti News: कपड़ा व्यापारी की पिटाई का आरोप, तीन नामजद

Fri, 28 Aug 2026 12:30 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 12:30 AM IST
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Three people have been named for beating up a cloth merchant.
गौर। बाजार में बुधवार रात करीब आठ बजे कपड़ा खरीदने को लेकर व्यापारी की पिटाई के मामले में पुलिस ने तीन नामजद व पांच अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
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व्यापारी अमित कुमार गुप्ता ने दर्ज एफआईआर में बताया कि बुधवार की रात लगभग आठ बजे कुछ लोग कपड़ा खरीदने आए। उन्हें कपड़ा पसंद आया तो पैसे मांगे गए। आरोपियों ने पैसा न देने की बात कहकर उन्हें गाली दी। विरोध करने पर उनकी पिटाई कर दी। बाजार से थाने पर जाते समय रास्ते में भी आरोपियों ने उनकी पिटाई की।
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थानाध्यक्ष अतुल कुमार अंजान ने बताया कि विवाद की सूचना मिलते ही मौके पर जाकर मामला शांत कराया गया था। क्षेत्र के सरनागी गांव निवासी राकेश यादव, शिवराज यादव, अभिषेक यादव व चार-पांच अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है।
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