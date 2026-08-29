Basti News: खरीदारी को उमड़ी भीड़, प्रभावित रहा यातायात

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वाल्टरगंज। थाना क्षेत्र की कई बाजारोंं में सुबह से ही सड़क के दोनों तरफ राखी और मिठाई की दुकानें सज गई थीं, जिन पर बहनें खरीदारी करने उमड़ पड़ीं। इस दौरान सड़कों पर यातायात व्यवस्था भी प्रभावित रही, जिसे बहाल करने के लिए पुलिस मुस्तैद दिखी। बीच में बारिश होने के कारण बाजारों की रौनक फीकी पड़ गई, लेकिन शाम को फिर मौसम सुहावना होने पर आवागमन देखने को मिला। क्षेत्र के बिटिया चौराहा देईपार, ब्लॉक रोड सल्टौवा, मानिकचंद, हरदिया बक्साई चौराहा, पिपरा जपति, जिनवा चौराहा आदि स्थानों पर लोगों की भीड़ रही। संवाद