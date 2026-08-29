Basti News: रोडवेज बस सहित तीन वाहन आपस में टकराए

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विक्रमजोत। परसरामपुर थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर केशवपुर गांव के पास शुक्रवार शाम को आगे चल रहे तेज रफ्तार वाहन के सामने अचानक एक पशु आ गया जिससे चालक ने ब्रेक लगा दिया। इससे रोडवेज बस सहित तीन वाहन आगे पीछे आपस में टकरा गए। गनीमत रही कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और वाहनों में सवार सभी सुरक्षित बच गए। सूचना पर पहुंची घघौवा चौकी पुलिस ने वाहनों को किनारे कराकर यातायात बहाल कराया व यात्रियों को गंतव्य के लिए रवाना कराया। चौकी प्रभारी पंकज त्यागी ने बताया कि सभी सवार सुरक्षित रहे कोई बड़ी समस्या नहीं हुई। संवाद