Basti News: 40 साल से कायम है भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल

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हर वर्ष वंदना विधि-विधान और पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार अपने मुंहबोले भाइयों की तिलक लगाकर आरती उतारती हैं और उनकी लंबी उम्र व सुख-समृद्धि की कामना करती हैं। वहीं भाई भी उनकी रक्षा का संकल्प लेते हुए उन्हें स्नेहपूर्वक उपहार भेंट करते हैं।शुक्रवार को मुंहबोले भाइयों को राखी बांधते हुए वंदना ने कहा कि रक्षाबंधन केवल राखी बांधने का त्योहार नहीं, बल्कि यह भाई-बहन के बीच प्रेम, विश्वास और जिम्मेदारी के रिश्ते को मजबूत करने का पर्व है। करीब चार दशक से चली आ रही इस परंपरा को निभाने के लिए उनके परिवार में विशेष उत्साह रहता है।कहा कि समय के साथ त्योहार मनाने के तौर-तरीकों में काफी बदलाव आया है, लेकिन पारंपरिक रीति-रिवाजों को बनाए रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसी सोच के साथ वह हर वर्ष पूरे उत्साह और श्रद्धा से रक्षाबंधन मनाती हैं। क्षेत्र में उनकी यह परंपरा चर्चा का विषय है।