Basti News: कलवारी चौराहे पर लगा जाम, राहगीर परेशान
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:20 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:20 AM IST
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कलवारी। रक्षाबंधन पर कलवारी चौराहे के पास शुक्रवार को राहगीरों की इतनी भीड़ हो गई कि लोग घंटों जाम में फंसे रहे। कलवारी पुलिस ने कड़ी मशक्कत करके धीरे-धीरे लोगों को जाम से निजात दिलाई। घंटों लगे जाम से राखी बांधने जा रही बहनें परेशान हो गईं। वहीं, चौराहे पर लगाने ठेला वालों को भी जाम से दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई लोगों को चौराहे से ठेला लेकर हटना पड़ा। संवाद
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