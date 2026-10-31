Basti News: बारिश ने रोकी वॉलीबाल की रफ्तार, बिना क्वार्टर फाइनल खेले चार टीमें बाहर

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सेमीफाइनल में प्रयागराज, कानपुर, झांसी और आजमगढ़ की टीमें पहुंची हैं। शनिवार को पहले सेमीफाइनल में प्रयागराज और कानपुर के बीच मुकाबला होगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में झांसी और आजमगढ़ की टीमें आमने-सामने होंगी। दोनों मुकाबलों की विजेता टीमें खिताबी भिड़ंत करेंगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्मशताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में खेल विभाग की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 18 मंडलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं।शुरुआती दो दिनों में लीग मुकाबलों के दौरान खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया था। तीसरे दिन दिनभर बारिश के कारण मैदान पर खेल संभव नहीं हो सका। इससे क्वार्टर फाइनल के लिए जगह बनाने वाली आठ टीमों को मुकाबले का मौका नहीं मिल पाया, ये टीमें निराश हुईं। क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि क्वार्टर फाइनल के लिए आठ टीमें पहुंची थीं, लेकिन रात और दिन में लगातार बारिश होने के कारण मुकाबले कराना संभव नहीं था। ऐसे में कमेटी ने लीग चरण में शीर्ष प्रदर्शन करने वाली चार टीमों को सेमीफाइनल में भेजने का निर्णय लिया।उन्होंने बताया कि शनिवार को मौसम अनुकूल रहने पर सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कराए जाएंगे। बारिश जारी रहने की स्थिति में आगे का निर्णय कमेटी लेगी। प्रतियोगिता का संचालन उप क्रीड़ाधिकारी शकील अहमद अंसारी कर रहे हैं। निर्णायक मंडल में अरविंद कुमार गुप्ता, अमित बच्चन, श्रीमेश राय, अनकेश गौड़, संतोष पटेल, राम कुमार यादव, योगेश शर्मा, राजन निगम, सर्वेश कुमार और वंश गोपाल मिश्र शामिल हैं। आयोजन में कोच विकास सोनकर, दीप पटेल, अस्मिता गुप्ता, कमलेश यादव और आशुतोष पांडेय सहयोग कर रहे हैं। प्रतियोगिता का समापन शनिवार को होगा।