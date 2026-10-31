Basti News: महर्षि दयानंद के विचारों को जीवन में उतारने का लिया संकल्प

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कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ देवयज्ञ और वेद पाठ से हुआ। हवन में लोगों ने राष्ट्र कल्याण और समाज के उत्थान की कामना के साथ आहुतियां दीं।प्रधान ओमप्रकाश आर्य कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने समाज में व्याप्त अंधविश्वास और कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने ‘वेदों की ओर लौटो’ का संदेश देकर समाज को नई दिशा देने का प्रयास किया। जाति-पाति, छुआछूत का विरोध करने के साथ ही उन्होंने स्त्री शिक्षा का समर्थन किया।उनकी रचना ‘सत्यार्थ प्रकाश’ आज भी समाज को सत्य और विवेक का मार्ग दिखाती है। महर्षि दयानंद के विचारों को केवल स्मरण करने के बजाय उन्हें अपने व्यवहार में अपनाने की जरूरत है। अंत में प्रसाद वितरण और शांति पाठ के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।आदित्य नारायण गिरि, गरुण ध्वज पांडेय, अनूप कुमार त्रिपाठी, दिनेश कुमार मौर्य, अरविंद श्रीवास्तव, नीतीश कुमार, अनीशा मिश्रा, महिमा, स्वप्निल विश्वकर्मा, महक मिश्रा, शिवांगी गुप्ता, अंशिका पांडेय, ज्योति सोनी मौजूद रहे।