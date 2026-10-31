Basti News: महिला समूहों के उत्पादों को बाजार देगा सरस मेला

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राजकीय इंटर कॉलेज (जीआईसी) के मैदान में लगने वाले पांच दिवसीय मेले में मंडलभर के 70 महिला समूह अपने उत्पादों के स्टॉल लगाएंगे।इससे महिलाओं को अपने उत्पाद बेचने का अवसर मिलेगा और उनकी आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) की ओर से आयोजित मेले में खानपान की वस्तुओं से लेकर घरेलू उपयोग के सामान और दिवाली से जुड़े उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे।ग्राहक एक ही परिसर में महिला उद्यमियों के तैयार किए गए विभिन्न उत्पाद खरीद सकेंगे।मेले में अधिक से अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है। जिला मिशन प्रबंधक (डीएमएम) कपिल ने बताया कि मंडल के 70 महिला समूह मेले में शामिल होकर अपने उत्पादों के स्टॉल लगाएंगे।इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों को बढ़ावा देना है।डीसी एनआरएलएम आशादेवी ने बताया कि 31 अक्तूबर से चार नवंबर तक जीआईसी मैदान में मंडलीय सरस मेले का आयोजन होगा।मेले के माध्यम से महिलाओं को अपने उत्पादों की बिक्री के लिए मंच मिलेगा। इससे उन्हें रोजगार और आय का अवसर मिलने के साथ परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। यह पहल किसी सौगात से कम नहीं है।