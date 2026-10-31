Basti News: 35 साल बाद सबसे ठंडा रहा 30 अक्तूबर

विज्ञापन

बस्ती। चक्रवाती तूफान अर्णब के अवशेष और पश्चिमी विक्षोभ के असर से हुई बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। शुक्रवार को दिन के अधिकतम तापमान में नौ डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार, वर्ष 1989 के बाद पहली बार बस्ती में अक्तूबर माह का अब तक का सबसे कम अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। बारिश के चलते दिनभर ठंड का अहसास बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार से बारिश का दौर कमजोर पड़ने और धीरे-धीरे मौसम साफ होने की संभावना है। अगले एक सप्ताह में दिन के अधिकतम तापमान में पांच से सात डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि रात के न्यूनतम तापमान में तीन से पांच डिग्री की गिरावट आने के आसार हैं। संवाद