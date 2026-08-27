रक्षाबंधन: बदायूं के 14 गांवों में एक दिन पहले ही बांधी गई राखी, आल्हा-ऊदल के जमाने से चली आ रही परंपरा

पूरे देश में रक्षाबंधन 28 अगस्त (शुक्रवार) को मनाया जाएगा, लेकिन बदायूं के कादरचौक क्षेत्र के 14 गांवों में बृहस्पतिवार को ही राखी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। यहां सदियों पुरानी भुजरियन परंपरा आज भी पूरी शिद्दत से निभाई जा रही है।

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कादरचौक क्षेत्र के यह चौदह गांव भंटेली कहलाते हैं। बुजुर्गों के अनुसार यहां पहले जमींदारी प्रथा थी। स्थानीय जमींदार ठाकुर सोरन सिंह, वीरेंद्र सिंह, लाखन सिंह यादव महोबा के चंदेल शासक परमाल के अधीन थे। ग्रामीण बताते हैं कि दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर आक्रमण किया था। उस समय रानी चंद्रबली ने मुंहबोले भाई आल्हा से राज्य की रक्षा की गुहार लगाई। युद्ध रक्षाबंधन वाले दिन तय था।ऐसे में आल्हा ने अपने अधीन 14 गांवों में एक दिन पहले ही राखी बंधवाने की घोषणा कर दी और अगले दिन युद्ध के लिए रवाना हो गए थे। कुछ लोग इसे जमींदार के अत्याचार के विरुद्ध युद्ध से भी जोड़ते हैं। इसी परंपरा के चलते आज भी कादरचौक, लभारी, चौडेरा, मामूरगंज, गढिया, भोजपुर, कचौरा, देवी नगला, सिसौरा, गनेश नगला, कलुआ नगला, कैथोला, राजीव नगर, नारायण नगला में एक दिन पहले रक्षाबंधन मनाया जाता है। गंगा पार के 12 गांवों में भी यही परंपरा है।