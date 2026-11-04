फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Sharafat Ali declared a district-level drug trafficking kingpin.

Bareilly News: डिलीवरी के बाद प्रसूता की मौत, ससुराल पक्ष पर लापरवाही का आरोप

Wed, 04 Nov 2026 02:53 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:53 AM IST
विज्ञापन
Sharafat Ali declared a district-level drug trafficking kingpin.
बरेली। फतेहगंज पूर्वी निवासी अमित जोहरी की पत्नी प्रतिभा (25) की डिलीवरी के बाद हालत बिगड़ने से मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक, 31 अक्तूबर को फरीदपुर के एक निजी अस्पताल में प्रतिभा ने बेटे को जन्म दिया था। एक नवंबर की सुबह हालत गंभीर होने पर अस्पताल ने बरेली रेफर कर दिया, लेकिन बरेली पहुंचने से पहले रास्ते में ही उनकी सांसें थम गईं।
विज्ञापन

प्रतिभा के ससुराल पक्ष ने इसकी जानकारी मायके पक्ष को दी। मायके वाले शाहजहांपुर के थाना कलान क्षेत्र मिर्जा में रहते हैं। सूचना पर पहुंचे पिता उमेश ने ससुराल पक्ष पर इलाज कराने में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। उनका बताया कि इलाज में लापरवाही से बेटी की जान गई है। मामले की सूचना पुलिस को देकर रिपोर्ट दर्ज कराई और कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है।
विज्ञापन

सीएमओ डॉ. विश्राम सिंह ने बताया कि जिस अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप है, उसकी जांच कराई जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed