बरेली: पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और संशोधन का मिलेगा मौका, डीएम ने जारी किए निर्देश

डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ग्राम पंचायतों में व्यापक प्रचार-प्रसार कर लोगों को आवेदन की प्रक्रिया की जानकारी दी जाए। हर सप्ताह के अंत तक प्राप्त दावों और आवेदनों का निस्तारण कर सत्यापित आवेदनों की संख्या का विवरण जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) को उपलब्ध कराना होगा। अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि कोई पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में नाम शामिल होने से वंचित न रहे और किसी अपात्र का नाम सूची में दर्ज न हो।